واصل مؤشر الدولار التراجع عن أعلى مستوى في 20 عاما بعد أن استوعب بالفعل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة وحوالي 250 نقطة أساس بنهاية العام.



وتراهن أسواق المال على أن المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة إلى ما يصل إلى 3.6% بنهاية 2023 لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما.



ورفعت تلك الرهانات مؤشر الدولار الشهر الماضي بنسبة 5% إلى أن وصل إلى 103.93 لكنه تراجع منذ ذلك الحين 0.3% عن تلك المستويات.



كانت قوة الدولار قد ضغطت على العملات الأخرى ودفعت اليورو في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عقدين قرب 1.0469 دولار. وتم تداول اليورو اليوم الأربعاء عند 1.0512 دولار.