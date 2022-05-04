أطلقت بيونغ يانغ ما أكدت سيئول أنه صاروخ بالستي، بعد أسبوع من وعد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسريع تطوير الترسانة النووية للبلاد.



وجاء الاختبار الجديد بينما تتوقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استئناف بيونغ يانغ لتجاربها النووية التي توقفت في 2017.

وكانت كوريا الشمالية أوقفت في مارس قرار بتعليق تجاربها للصواريخ البالستية العابرة للقارات لمدة خمس سنوات، عبر إطلاق قذيفة يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.



وتحدثت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان عن «إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي من سونان شمال بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان».



وتحدث خفر السواحل الياباني أيضا عن إطلاق كوريا الشمالية «صاروخا بالستيا محتملا».



وقال الباحث المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية ان شان-ايل لوكالة فرانس برس إن «هناك احتمالا كبيرا ان يختبروا صاروخا يمكن تجهيزه برأس حربي نووي».



وتأتي عملية الإطلاق الجديدة قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول المحافظ الذي وعد بتبني سياسة أكثر صرامة مع الجارة الشمالية.



وقال هونغ مين الخبير في المعهد الكوري للوحدة الوطنية إن اختبار الصاروخ «يمكن أن يكون تحذيرا» للرئيس الكوري الجنوبي الجديد، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لن تقبل أبدا بالشرط الرئيسي الذي حدده الزعيم الكوري الجنوبي الجديد لاستئناف محادثات السلام وهو التخلي عن الأسلحة النووية.



وأضاف المحلل نفسه «يمكن أن تكون أيضا إشارة من بيونغ يانغ إلى أنه ليس لديها خيار سوى تعزيز ترسانتها إذا قررت سيئول وواشنطن نشر أسلحة استراتيجية في الجنوب».