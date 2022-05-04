أكدت أن رسم 7.5 دنانير مبلغ بسيط مقارنة بمختلف دول العالم





أسامة أبو السعود

ذكرت مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء» اليوم أن ما يتم تداوله من أخبار حول فرض السلطات المصرية رسما جديدا على المواطنين الكويتيين فقط ليس صحيحا، لأن القرار صدر منذ اكثر من عام وتم تطبيقه على كل مواطني الدول العربية دون تمييز أو تحديد لجنسية بعينها وهو اجراء متعارف عليه بين كل دول العالم خاصة السياحية منها ويتغير على بحسب الظروف والمتغيرات.



وأشارت المصادر ان هناك دولا كثيرة، ولاسيما غربية، تفرض رسوما أضعاف ما حددته مصر التي فرضت رسما بسيطا لا يتجاوز ما يقارب 7.5 دنانير منذ اكثر من عام على مختلف الدول.



وأوضحت المصادر انه سبق وان نشرت وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت في القاهرة بيانا رسميا لها بتاريخ 18 مارس 2021 جاء فيه «تود سفارة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر الى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية بمبلغ وقدره (25 دولار اميركيا)، علما بأن هذا القرار قد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 2021/3/13».