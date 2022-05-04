رويترز: أظهر تقرير أن تحالف أوپيك+ يتوقع فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.



وتوقع التقرير أيضا أن تتجاوز مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأخير، المتوسط في 2015-2019 بشكل طفيف.



ويعكس تعديل التقديرات توقعات بنمو أضعف للطلب على النفط اعتمدتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) في تقريرها الشهري عن الخام لشهر أبريل.



وتتوقع أوپيك الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 3.67 ملايين برميل يوميا، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.



واستشهدت المنظمة بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم مع صعود أسعار النفط الخام وعودة ظهور السلالة أوميكرون المتحورة من ڤيروس كورونا في الصين، كأسباب لتعديل التوقعات.