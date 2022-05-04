رويترز: قفزت أسعار النفط مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، خططا للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي، مما عوض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار للبرميل أو 2.8% مسجلة 107.91 دولارات للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.02 دولارات أو 3% إلى 105.43 دولارات للبرميل.



واقترحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية حظرا تدريجيا على النفط الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، إضافة لفرض عقوبات على أكبر بنك روسي بهدف زيادة عزلة موسكو.



وشملت الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية الاستغناء خلال ستة أشهر عن الخام الروسي وعن منتجات التكرير بنهاية 2022. وتعهدت فون دير لين بتقليل أثر ذلك على الاقتصادات الأوروبية.



وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل نيسان.



وذلك أكبر من المتوقع في استطلاع لرويترز الذي يقدر أن الانخفاض سيكون بمقدار 800 ألف برميل.



وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة كوفيد-19 والتي قلصت خطط السفر حلال عطلة عيد العمال.