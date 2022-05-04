د.ب.أ: تراجعت أسعار الغاز في أوروبا مجددا في بداية تعاملات بفضل تحسن حالة الطقس وزيادة الإمدادات القادمة من النرويج بعد الانتهاء من بعض أعمال الصيانة لمنشآت القطاع، وتدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى الحد من تأثيرات تراجع الإمدادات القادمة من روسيا حتى الآن.



وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 1.9%. وزادت الإمدادات من النرويج ثاني أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي في أوروبا مع انتهاء أعمال الصيانة المخططة في محطة كوليسنس والانتهاء من ملء مستودعات ترول بالغاز.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن زيادة الإمدادات القادمة من النرويج ستخفف حدة المخاوف من تأثيرات العقوبات الأوروبية المحتملة على النفط الروسي والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي والفحم كمصادر للطاقة.