مفرح الشمري

خسر الفن السعودي اليوم أحد اعلامه بوفاة الفنان جعفر الغريب الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد الأحساء، وشارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، حيث بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل "عائلة أبو كاش" من إخراج رضوان عبد الله الذي عرض عام 1988، ثم شارك عام 1990 في أول مسرحية له بعنوان "هدام الديرة" من إخراج عبد الناصر الزاير والتي تعتبر المسرحية الأولى التي تندد بالغزو العراقي الغاشم على أرض الكويت.

جاءت شهرة الراحل جعفر الغريب بشكل أكبر بعد مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جواهر" الذي عُرض في عام 1998 بمشاركة عدد من الممثلين العرب من السعودية وسوريا والإمارات منهم منى واصف وعبد المحسن النمر وسليم كلاس ومحمد الجناحي.

أما أشهر أعماله فمسلسل "طاش ما طاش"، و"أوراق متساقطة" و"الحيتان" و"أيام السراب".

كما فاز الراحل بجائزة أحسن ممثل ثان عن دوره في مسرحية "الملقن".

ومثل بلاده في أربعة مهرجانات دولية في القاهرة والإمارات والبحرين. وشارك في عام 2020 في بطولة فيلم "بعد الخميس" من إخراج حيدر سمير الناصر، والذي يعد أول فيلم سعودي كوميدي.

" الانباء" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لاسرة الفقيد ، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انالله وانا إليه راجعون.