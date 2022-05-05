بيروت - عامر زين الدين

حمل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط بعنف على حزب الله، متوجها بسؤال: «تريدون الغاءنا ونريد الشراكة مع الجميع، وتريدون دمار الوطن ونريد بناءه، وتريدون رهن سيادة لبنان في المفاوضات لحماية نووي إيران ونحن نريد لبنان سيدا مستقلا. تريدون اختراق الجبل وجربتم في 7 مايو وكان الجواب المناسب واليوم الجواب معروف سلفا فتعالوا إلى الشراكة. لبنان يحتاج إلى شراكة لبناء الدولة وشراكة بين الأجيال وبين الرجل والمرأة وبين القطاعين العام والخاص».

كما توجه جنبلاط في كلمة له في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي أقيم على ملعب الباروك الرياضي، اقامه الحزب التقدمي الاشتراكي بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيس الحزب لأبناء الجبل قائلا: «لأنكم لا تعرفون الخوف سننزل إلى صناديق الاقتراع في 15 مايو لإعلان الموقف مع الحق ولبنان السيد المستقل».

وتخلل المهرجان كلمات لأعضاء لائحة الشراكة والإرادة، فقال النائب جورج عدوان: «الجبل لا يحاصر ولا يهان ولا يركع، والمصالحة ولدت بعد الشراكة بين الوطنية والعقل وهي تقلق مضاجعهم لأنها جدار أمام الفتنة. أنتم مسؤولون عن صيانة الهوية والكيان».

ورأى النائب د.بلال عبدالله: «أزعجهم حماية وليد جنبلاط للسيادة وصوتنا التقدمي في وجه مشاريعهم الإلغائية، ومهما تآمروا من الداخل والخارج سنواجههم».

وقال النائب مروان حمادة: «نحن مدعوون لدحر الانقلاب الزاحف على لبنان والذي بلغ حدود الجبل والمختارة. إنها شراكة سيادية عروبية بوجه السلاح والإرهاب».

وقال المرشح سعد الدين الخطيب: «من الجبل إلى إقليم رفيق الحريري اليد واحدة والزناد واحد والرصاصة واحدة، شراكة بالدم وإرادة للصمود. ولا مكان لتجار الضمائر في الاقليم».

ورأى المحامي ايلي القرداحي ان «الخيار بيدنا لتقرير مصيرنا ومصير الوطن رغم تهديد السلاح غير الشرعي واستباحة المؤسسات وضرب القضاء».

وحيا فادي المعلوف المصالحة قائلا: «نلتقي مع تاريخ الكميل والكمال لنصنع تاريخا جديدا ونلتقي مع الشعب لنبني وطنا قوامه الحرية والسيادة والاستقلال».

بدورها حيت د.حبوبة عون «المرأة ودورها الكبير في المجتمع، وهو ما تعمل له لتعزيز دورها السياسي والاجتماعي وفي كل المجالات».