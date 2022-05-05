أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، مقتل جندي في منطقة «غصن الزيتون» في منطقة عفرين ومحيطها بريف حلب الشمالي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة في بيان، أن الجندي قتل متأثرا بإصابته بجروح «نتيجة قصف صاروخي من قبل الإرهابيين» في إشارة إلى مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف البيان أن الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجندي رغم كل المحاولات.

وأشار البيان إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران، وأن المعلومات الأولية تفيد بتحييد 24 مسلحا.

وأفاد تلفزيون «سوريا» بأن الجندي قضى في قصف لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» استهدف القاعدة العسكرية التركية في بلدة كلجبرين شمالي حلب.

واندلعت اشتباكات الليلة قبل الماضية بين «قسد» والجيش الوطني إثر محاولة تسلل للأخيرة على محور كيمار شمالي حلب.

وردت المدفعية التركية بقصف مواقع لقسد في محيط بلدتي منغ وتل رفعت، اللتان تخضعان لسيطرة مشتركة بين «قسد» وقوات النظام.

وجاءت العملية، بعد حديث عن مقتل عدد من قيادات من «وحدات حماية الشعب - YPG» التي تمثل العمود الفقري لـ «قسد»، في عمليات خاصة منها نفذت بطائرات مسيرة «درون» ومنها قياديات من الوحدات في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب شمالي سورية.