اتهمت محكمة بريطانية مواطنا بريطانيا باستخدام آلاف الجنيهات الإسترلينية في «قروض التعافي» الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد- 19) لتمويل تنظيم «داعش» في سورية.

ويواجه طارق ناموز، وهو صاحب عقار تجاري سابق يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، ثماني تهم بتمويل الإرهاب خلال نوفمبر 2020 ومايو 2021، كما أنه متهم بتهمتين تتعلقان بحيازة «معلومات إرهابية» على شكل تسجيلات مصورة، بحسب ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وصرح المدعي العام في المحكمة، جوناثان بولناي، أن المتهم أرسل العائدات المالية من قروض ڤيروس «كورونا» إلى تنظيم «داعش» في سورية.

ووصف أحد القضاة في المحكمة القضية بأنها «خطيرة»، وحددت جلسة استماع للقضية في 22 من يوليو المقبل بمحكمة «التاج» في مقاطعة كينغستون، فيما وضع المتهم ضمن الحبس الاحتياطي.

وبدأت خطة «قروض التعافي» البريطانية في مايو 2020، بعد ستة أسابيع من أول إغلاق لفيروس «كورونا» في المملكة المتحدة، كجزء من سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد البريطاني، فيما توقف إعطاء القروض في 31 مارس 2021.

وهدفت الخطة إلى دعم الشركات البريطانية الصغيرة وتعويضها عن انخفاض التجارة خلال إجراءات الإغلاق الصحي، إذ دفعت البنوك التجارية 47 مليار جنيه إسترليني في شكل قروض بضمان الحكومة، وحصلت حوالي 1.5 مليون شركة بريطانية على قروض تصل إلى 50 ألف جنيه استرليني، أو ربع مبيعاتها السنوية، الأغلبية العظمى منها كانت شركات صغيرة.

تصنف بريطانيا تنظيم «داعش» على أنه منظمة إرهابية، وكان التنظيم أعلن مؤخرا عن حصيلة عملياته العسكرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وبلغت 400 وقتيلين خلال عملياته التي شملت ثمانية بلدان حول العالم، وحصة سورية منها 52 قتيلا، معظمهم تابعون لـ «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد).