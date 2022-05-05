القاهرة - ناهد إمام

أكد م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي أدى لزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة بوتيرة سريعة، موضحا أن هناك نحو 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعي في منازلهم بجميع محافظات مصر.

وقال الملا إن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر 8 سنوات فقط، حيث تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة، انعكاسا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الجهود للتوسع في الخدمة، ويتم حاليا توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعي ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.3 مليون وحدة سكنية حاليا على مستوى الجمهورية.

وأضاف الملا أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي لاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل وكوقود للسيارات، نجح قطاع البترول في تحقيق طفرة في استخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقودا نظيفا أقل في التكلفة والأعباء على المواطن.

ولفت إلى الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تنفيذا للمبادرة الرئاسية، حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال آخر عام ونصف العام لتصل إلى أكثر من 850 محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حاليا نحو 450 ألف سيارة ويجري دخول نحو 150 محطة أخرى إلى الخدمة، مؤكدا أن انتشار المحطات في مختلف المناطق يشجع ويحفز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأوضح أن العامل الرئيسي في زيادة إقبال المواطنين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، هو برنامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الوقود والذي أعاد الغاز الطبيعي إلى مكانته كوقود أساسي منخفض التكلفة ضمن منظومة توفير الوقود واستهلاكه محليا.