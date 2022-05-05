القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لمليونين و971 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

وأشار د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة إلى تحويل 174 ألفا و465 طفلا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول.

وأضاف أنه تم تحويل 18 ألفا و495 طفلا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة الطفل بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

ولفت إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع أنه تم فحص أكثر من 7 آلاف طفل من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عبدالغفار أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

من جانبه، قال د.أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب أفراد من مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

بدوره، قال د.محيي السيد منسق عام المبادرة، إن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.