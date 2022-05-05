عوض ريال مدريد تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع ليفربول في النهائي في باريس نهاية الشهر الحالي.

وتأخر ريال مدريد بهدف الجزائري رياض محرز في الدقيقة 73 لكن البرازيلي رودريجو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة وبعد دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتعادل الفريقان 5-5 في مباراتي الذهاب والعودة بعد فوز متصدر الدوري الإنجليزي 4-3 في مبارا الذهاب قبل أن يأتي هدف كريم بنزيمة من ركلة جزاء.

وبعد خمس دقائق من بداية الوقت الإضافي جعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-1 لريال مدريد من ركلة جزاء ليقود بطل الدوري الإسباني إلى النهائي الذي سيقام في باريس يوم 28 مايو ايار الحالي.

وامس الاول، أراد الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول عقب التأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي فياريال أن يلتقي ريال مدريد للثأر من خسارة نسخة 2018 في كييف،. فتحققت أمنيته بطريقة استثنائية في ليلة سحرية.

فقبل المباراة رفع جمهور ريال مدريد لافتة كُتب عليها "ليلة سحرية أخرى لملوك أوروبا".، فتحقق لهم ما أرادوا وسنشاهد نهائيا مكررا لنسخة 2018 بين الملكي والريدز على ملعب ستاد دو فرانس في باريس يوم 28 مايو.

وسيخوض ريال مدريد النهائي رقم 17 له في دوري الأبطال بعدما حقق 13 لقبا من قبل وخسر 3.. كما أصبح الايطالي كارلو أنشيلوتي أكثر مدرب ظهورا في نهائي دوري الأبطال برصيد 5 مرات بعد نهائي 2003 و2005 و2007 مع ميلان و2014 مع ريال مدريد.

واستطاع المدرب الإيطالي فك لعنة الملكي في نصف النهائي إذا خسر الذهاب بعد 5 مرات سابقة على التوالي فخسر الذهاب ولم يتأهل إلى النهائي بعد 2001 و2011 و2012 و2013 و2015 ولكنه نجح ان يقود الفريق للنهائي بنجاح وتخطي عقبة مانشستر سيتي علما انه تجاوز في دور ال16 عملاق فرنسا فريق باريس سان جيرمان وفي ربع النهائي نجح ايضا في تجاوز بطل النسخة الاخيرة فريق تشلسي الانجليزي ليكون بذلك حقق الفوز على 3 من عملاقة اوروبا ومن المرشحين لحصد اللقب.