قال المخرج إسلام خيري، إن جلسة عمل ستجمعه مع صناع فيلمه الجديد "الجواهرجي" خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم.

وأضاف خيري - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جلسة العمل تأتي لوضع الخطوط العريضة لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم عقب انتهاء أجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه انتهى بالفعل من مونتاج ومكساج عدد كبير من المشاهد.

ولفت إلى أنه لم يتبق له سوى بعض المشاهد ويصبح العمل مكتملا وجاهزا للعرض، وتابع أن الفيلم يدور في إطار اجتماعى كوميدي، حيث يقع الفنان محمد هنيدي في مشاكل ومواقف محرجة بسبب زوجته في العمل الفنانة منى زكي، حيث يجسد هنيدي دور "جواهرجي"، فيما تجسد "منى" دور زوجته ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

ويجمع فيلم "الجواهرجي" لأول مرة بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

"الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، آسر ياسين، عارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.