أعلنت مؤسسة جائزة نوبل أن مشروع إقامة مركز نوبل في قبل مدينة ستوكهولم سوف يمضي قدما وذلك بعد توفير التمويل اللازم.

وتبرعت جمعيتان خيريتان- مؤسسة إرلينج بيرسون ومؤسسة كنوت وأليس والنبرج- معا بمبلغ 2ر1 مليار كرون سويدي(120 مليون يورو) بما يسمح بإقامة مركز العلوم والثقافة والحوار، ذي الواجهة البحرية بجوار مركز سلوسن الرئيسي للنقل في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وستوفر مؤسسة نوبل باقي مبلغ التمويل الذي يقدر بـ 200 مليون كرون.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة نوبل فيدار هيلجسين: "نعيش في زمن حرب في أوروبا. تم انتهاك حقوق الإنسان. حرية التعبير تعرضت للهجوم، ونحن نرى الحملات التي تستهدف الحقائق والعلوم. وسيقف مركز نوبل في مواجهة ذلك".

ومن المقرر أن يتم التعاقد مع المهندس المعماري ديفيد تشيبرفيلد، في برلين، لتصميم وبناء المركز الجديد. وستبدأ عملية التشييد في عام 2026، ومن المقرر أن يكون الافتتاح في عام 2029 .

يشار إلى أنه يجرى تسليم جميع جوائز نوبل في ستوكهولم باستثناء جائزة نوبل للسلام، حيث يتم ذلك في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقالت المؤسسة إن "مركز نوبل سيكون مكانا للفائزين بجائزة نوبل وسكان ستوكهولم والسائحين و الطلاب ومعلميهم".