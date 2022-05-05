تزايدت معدلات الجريمة في القطارات والحافلات في بعض المدن الأمريكية الكبرى، ما تسبب في عقبة أمام مراكز الأعمال للعودة إلى "حياة ما قبل الجائحة"، حسبما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)).

وقال التقرير "تمامًا كما تحاول عدد من المدن الكبرى جذب الناس للعودة إلى وسط المدينة الصاخب في السابق، يواجه المسؤولون معدلات جرائم النقل التي ارتفعت عن مستويات ما قبل الجائحة في مدينة نيويورك ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وفيلادلفيا ولوس أنجليس".

وأضاف التقرير أن مشكلات "الاعتداءات العنيفة وعمليات السلب والطعن" في وسائل النقل العام تصدرت عناوين العديد من المنافذ الإخبارية الأمريكية.