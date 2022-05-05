سيحصل الأميركي بول شريدر، كاتب سيناريو فيلم "تاكسي درايفر"، على جائزة الأسد الذهبي الفخرية في مهرجان البندقية السينمائي الذي سيقام بدورته التاسعة والسبعين بين 31 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر، على ما أعلن القائمون على المهرجان

وعلق المخرج البالغ 75 عاما في بيان أصدره المهرجان قائلاً "أشعر بشرف عظيم. البندقية أسد قلبي".

وأشاد مدير المهرجان ألبرتو باربيرا من جانبه بالمخرج الأميركي واصفا إياه بأنه "شخصية هوليوود الجديدة التي أحدثت ثورة في خيال السينما الأميركية وجمالياتها ولغتها منذ نهاية الستينيات".

وقال إن بول شريدر "أحد أهم المؤلفين الأميركيين في جيله، وصانع أفلام متأثر بشدة بالثقافة والسينما الأوروبيتين، وكاتب سيناريو لديه استقلالية قوية".

عمل بول شريدر في كتابة السيناريو مع أسماء سينمائية كبرى من بينها مارتن سكورسيزي ("تاكسي درايفر" و "رايجينغ بول" و "ذي لاست تمبتيشن أوف كرايست")، وستيفن سبيلبرغ ("كلوز إنكاونترز أوف ذي ثيرد تايب")، وبريان دي بالما ("أوبسيشن") وسيدني بولاك ("ياكوزا").

في عام 2021، قدم بول شريدر في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية فيلم "ذي كارد كاونتر"، وهو عمل تشويقي مع أوسكار أيزاك، لكنه خرج خالي الوفاض.

ويحتفل مهرجان البندقية السينمائي الذي انطلق عام 1932، وهو أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، هذا العام بالذكرى التسعين لتأسيسه.