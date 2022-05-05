حذرت دراسة طبية من التأخر في اللجوء إلى خيار التدخل الجراحي كأحد الوسائل لعلاج التهاب المرارة ومن مضاعفات المخاطر الصحية التى قد يتعرض لها المريض.

وأوضح الباحثون في كلية الطب جامعة "سيدني" في أستراليا أن العلاج الموصى به لعلاج التهاب المرارة الخفيف المليئ بالحصوات، خاصة بين المرضى الذين تخطوا الخمسين عاما ، هو خيار الإستئصال بالمنظار .. مع ذلك ، فإن أكثر من نصف مرضى مقاطعة " نيو ساوث ويلز" فى أستراليا الذين يعانون من هذه الحالة المرضية لم يخضعوا للجراحة بواسطة المنظار عند الفحص الطبى الأول ، مما يعرضهم لخطر التحول إلى التدخل الجراحى المفتوح وإعادة الإدخال في حالات الطوارئ .

وعكف الباحثون على تحليل بيانات الشفاء والوفاة المرتبطة ، فى سياق دراستهم ، التى نشرت نتائجها فى عدد مايو من المجلة الطبية الأسترالية ، لجميع الأشخاص الذين تخطت أعمارهم الخمسين عاما ، أو أكثر المصابين بإلتهاب المرارة الخفيف و الذين خضعوا لإستئصال المرارة في مقاطعة "نيو ساوث ويلز"، في غضون 12 شهرًا من قبول المؤشر، فى الفترة من الأول من يوليو 2008 إلى 30 يونيو 2018 .. قال الدكتور" جيان بلونديل"، الاستاذ فى مستشفى "بريس" فى سيدنى فى استراليا :" تم إعادة قبول نسب أكبر من الأشخاص الذين خضعوا لإستئصال المرارة في غضون 28 يومًا .. وكان متوسط فترة النقاهة والإقامة فى المستشفى الأطول بين المرضى الذين خضعوا لإسئصال المرارة عن طريق الجراحة المفتوحة وليس التدخل الجراحى عن طريق المنظار .

شدد الباحثون على أن تأخير إستئصال المرارة يؤدى إلى زيادة مخاطرتكرار الأمراض المرتبطة بالحصوات المرارية فى غضون 30 يومًا ، بما في ذلك التهاب البنكرياس ، وإلتهاب المرارة والتهاب القنوات المرارية وتعثر إفرز العصارة المرارية .. كما تؤدي إعادة القبول بمرض متعلق بحصوة المرارة بعد استئصال المرارة المتأخر إلى زيادة تكاليف العلاج أيضًا .. كما أكد الباحثون على إن تأخير التدخل الجراحى يزيد من مخاطر المعاناة من إلتهاب مزمن ، وما يتبع ذلك من أمراض مرارية مزمنة وإلتصاقات داخل البطن ، مما قد يجعل أسلوب التنظير البطني أكثر صعوبة.