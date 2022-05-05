قال ما يقرب من خمس الأطفال في كوريا الجنوبية إنهم غير سعداء، مشيرين إلى أن الضغط من أجل الأداء الجيد في المدرسة هو السبب الأكبر، حسبما أظهر استطلاع جرى نشر نتائجه اليوم الخميس.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الطفل، ونشرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نتائجه، قال 4ر81% ممن شملهم الاستطلاع إنهم إما "سعداء إلى حد ما" أو "سعداء جدا "، بينما قال 6ر18% إنهم "ليسوا سعداء جدا" أو "غير سعداء على الإطلاق".

ومن بين الأطفال الذين قالوا إنهم غير سعداء، اختار 9ر33% الضغط من أجل الأداء الجيد في المدرسة باعتباره السبب الأول، يليه الغموض بشأن المستقبل بنسبة 5ر27% .

وشملت الأسباب الأخرى الصعوبات الاقتصادية والأسرة المضطربة والعلاقات الصعبة مع الأصدقاء وعدم الرضا عن مظهرهم الجسدي.

وتم إجراء الاستطلاع السنوي الأخير عبر الإنترنت في الفترة من 16 تموز/يوليو إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي على 1270 طفلا ومراهقا في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.