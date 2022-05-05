أعلن منظمون عن تأجيل النسخة 110 من سباق برلين للدراجات، المقرر له من حزيران / يونيو المقبل إلى كانون الثاني / يناير عام 2023، وذلك لأسباب اقتصادية متعلقة بفيروس كورونا المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال فالتس ميلتوفيكس، الرئيس التنفيذي للسباق: "الأحداث تسببت في تغيير جذري في ظروف السباق والتخطيط له، ولا مفر من التأجيل مرة أخرى".

كانت النسخة 110 من السباق قد تأجلت من قبل من كانون الثاني / يناير عام 2021 لتقام في الفترة ما بين 28 حزيران / يونيو إلى الثالث من تموز / يوليو المقبل.

من جانبه قال الدراج روبرت فورستمان: "إذا لم نتمكن من خوض السباق في يوليو، سنتطلع لفعل ذلك في كانون الثاني/ يناير".