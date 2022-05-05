في ظل إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة كبيرة في سعر الفائدة، تراجع الإقبال على الاكتتاب في سندات الشركات الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة بيوفينتوس لتصنيع المعدات الطبية أعلنت في وقت سابق الأسبوع الحالي إلغاء بيع سندات عالية المخاطر بقيمة 415 مليون دولار. وفي أوروبا توقفت حركة التداول في سوق هذه السندات ذات العائد المرتفع لمدة شهرين ونصف وهي أطول فترة توقف خلال عشر سنوات قبل استئناف التداول فيها في الأسبوع الماضي.

وأضافت بلومبرج أنه حتى بالنسبة للشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد، فهي تواجه صعوبات في بيع سندات جديدة، حيث اختارت 5 شركات على الأقل تاجيل بيع سندات يوم الاثنين الماضي، في حين أجلت شركتان أخريان بيع سندات أمس.