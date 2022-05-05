تراجع سعر سهم شركة ميتا فاينانشال جروب الأمريكية للخدمات المالية بنسبة 2% عن مستواه أمس، إلى 11ر42 دولار ليسجل أقل مستوى له منذ 52 أسبوعا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السهم تراجع بنسبة 4ر29% منذ بداية العام الحالي في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية خلال الفترة نفسها بنسبة 5ر12% فقط.

وفي الوقت نفسه، زاد حجم تداول السهم بنسبة 21% عن متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم خلال العشرين يوما الماضية.

كان السهم سجل أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعا يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وبلغ 96ر65 دولار.

ويرى المحللون أن السعر المستهدف للسهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة يبلغ 67ر70 دولار.