أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في اليابان خلال آذار/مارس الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 6ر2%، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار معدل البطالة عند مستوى 7ر2% وهو نفس المعدل في شباط/فبراير الماضي.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل توافر الوظائف بالنسبة لعدد طالبي الوظائف بلغ 22ر1 وظيفة لكل طالب وظيفة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين وبزيادة عن المعدل في شباط/فبراير الماضي حيث كان 21ر1 وظيفة.

وبلغت نسبة المشاركة في قوة العمل باليابان 1ر62% مقابل 8ر61% خلال شباط/فبراير الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى 62% فقط.