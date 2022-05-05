من المنتظر أن تصرف الحكومة الألمانية في تموز/يوليو المقبل علاوة لمرة واحدة بقيمة 200 يورو لمتلقي الإعانات الاجتماعية لتخفيف أعباء جائحة كورونا.

جاء ذلك في مسودة قانون لائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في ألمانيا والتي أقرها مجلس الوزراء الألماني

وكان الائتلاف الحاكم يخطط بالأساس لصرف علاوة كورونا لمرة واحدة بقيمة 100 يورو فقط لكنه زاد المبلغ بمقدار 100 يورو في نهاية آذار/مارس الماضي في إطار إجراءات تخفيف أخرى.

وسيستفيد من هذه العلاوة كل البالغين الذين يحصلون على إعانة البطالة من النوع الثاني أو التأمين الأساسي أو الإعانة الاجتماعية.

والجديد الذي قرره مجلس الوزراء هو صرف علاوة لمرة واحدة بقيمة 100 يورو للأشخاص الذين يحصلون على إعانة بطالة من النوع الأول ونصت المسودة على أن كل " من له حق صرف إعانة بطالة ليوم واحد على الأقل في تموز/يوليو 2022" سيكون له الحق في الحصول على هذه العلاوة.

ولم يتحدد موعد دقيق بعد لتحويل هذه العلاوات.

كما نصت المسودة على صرف علاوة أطفال لمرة واحدة بقيمة 100 يورو إلى جانب علاوة الأطفال التي تمنحها صناديق شؤون الأسرة. ومن المنتظر أن تضاف العلاوة إلى علاوة الأطفال المعفاة من الضرائب حتى تستفيد منها العائلات ذات الدخل المحدود بصورة أقوى.

وحسب المسودة، فإن من المنتظر أن يستفيد من هذه العلاوة اعتبارا من تموز/يوليو المقبل كل الأطفال في ألمانيا الذين لهم الحق في الحصول على علاوة أطفال بالإضافة إلى الأطفال اللاجئين القادمين من أوكرانيا.