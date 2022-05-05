أكدت الفنانة نهال عنبر أن "يوم 13" أول فيلم عربي روائي في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية "الـثري دي" ،كاشفة عن عرض الفيلم بالسينمات قريبا .

ونشرت نهال عنبر ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي عبر "انستجرام" اليوم ، فيديو ترويجيا للفيلم الذي يجري في جو من الرعب، حيث ظهرت خلال الإعلان التشويقي يد تشبه أيادي الأشباح .

وكتبت نهال عنبر :" أول فيلم عربي روائي في العالم ثري دي"، مضيفة:" شكرا على تقديم فيلم بالحجم ده وشكرا لكل فريق العمل ".

و أعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا الفيلم، كونه بمثابة تجربة جديدة على السينما المصرية، مؤكدة أن الفيلم انتاجه ضخم وبه إمكانيات جديدة وعظيمة، وكل فنان نجم في دوره .

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة، وهو التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي، حيث ينقل السينما المصرية إلى العالمية من حيث التقنيات في الصورة و الصوت .

و يشارك في بطولة الفيلم أحمد داوود ودينا الشربينى وأروي جودة، وجومانا مراد ، ونسرين أمين وتأليف و إخراج وائل عبدالله.