قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على تويتر في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن كولومبيا سلمت رئيس عصابة المخدرات دايرو أنطونيو أوسوجا، وهو أكثر المطلوبين أمنيا، والمعروف باسم أوتونيل، إلى الولايات المتحدة.

وكتب دوكي على تويتر: "اليوم تنتصر الشرعية وسيادة القانون والسلطة العامة والعدالة". وشبه أوتونيل بزعيم المخدرات السيئ السمعة بابلو إسكوبار.

ووفقا لدوكي، ألقي القبض على أوتونيل في مخبأ بغابة في منطقة أورابا في شمال غرب كولومبيا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ، ونقل إلى العاصمة بوجوتا. واحتجز منذ ذلك الحين.

وبالإضافة إلى الإتجار بالمخدرات، يُتهم الرجل 50/ عاما/ أيضا بالقتل والابتزاز والخطف والتآمر وتجنيد القصر.

واتهم بالإتجار في المخدرات من قبل المنطقة الجنوبية من نيويورك وهو مدرج على قائمة أكثر المطلوبين لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية. وقال دوكي في مقطع فيديو: "بمجرد أن يقضي هذه الأحكام، سيعود إلى كولومبيا لدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها في بلدنا".