كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، وحملة "كيك ات أوت" المناهضة للعنصرية، عن خطة لمعالجة قلة عدد البريطانيين من الأصول الآسيوية في أكاديميات كرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن البيانات التي نشرتها رابطة اللاعبين المحترفين أوائل العام الجاري، أكدت وجود 115 لاعبا فقط من أصول بريطانية آسيوية من أصل 15000 لاعبا في الأكاديميات.

وتتمثل مهمة (جنوب آسيا) في تطوير اللاعبين وزيادة حالة التنوع في الأكاديميات وتوفير الإمكانيات وتقديم جلسات تعليميةعن التنوع والمساواة للمتخصصين في اكتشاف المواهب.

وقال سانجاي باهنداري رئيس حملة "كيك ات أوت": "خطة جنوب آسيا خطوة هامة للغاية للبناء على النجاحات الأخيرة، وتطوير المسار الكروي اللاعبين من جنوب آسيا"

وأضاف: "إنها فرصة لإحداث تغيير وإلهام الجيل المقبل، نتطلع للعمل مع رابطة الدوري الإنجليزي وشركائنا في اللعبة للوصول إلى ذلك".

وستركز الخطة على اللاعبين من سن أقل من تسعة أعوام إلى 11 عاما، وهي المرحلة التي يدخل فيها أغلب الأطفال الأكاديميات ويتم من خلال ذلك تحليل العوائق التي تواجه تواجدهم هناك.

وستواصل رابطة الدوري الإنجليزي دعم المبادرات الحالية والتي تحاول تعزيز اندماج الآسيويين في الرياضة، مثل مبادرة التوجيه الآسيوي والتي تديرها رابطة اللاعبين المحترفين.