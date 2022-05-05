أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع الطلب على منتجات المصانع في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 2ر2% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% خلال شباط/فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين تراوحت توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم بشأن الزيادة في الطلب خلال آذار/مارس الماضي بين 3ر0% و2%.

وارتفعت الطلبيات الجديدة مع استبعاد الطلب على معدات النقل بنسبة 5ر2% خلال آذار/مارس الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 1% خلال الشهر السابق. كما زادت الطلبيات مع استبعاد معدات الدفاع بنسبة 4ر2%.

وارتفع الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية مع استبعاد الطائرات خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 3ر1% بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال شباط/فبراير الماضي.

وارتفع الطلب على السلع المعمرة خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 1ر1% بعد تراجعه بنسبة 7ر1% خلال الشهر السابق، في حين زاد الطلب على السلع الاستهلاكية بنسبة 7ر4% بعد ارتفاعه بنسبة 5ر2% خلال الفترة نفسها.