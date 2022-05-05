واصلت أسعار السلع الواردة إلى ألمانيا ارتفاعها خلال آذار/مارس الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أن أسعار الواردات إلى ألمانيا ارتفعت بنسبة 2ر31% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن هذه هي أقوى زيادة منذ عام .1974 وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 6ر28% في المتوسط. وفي شباط/فبراير الماضي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 3ر26%.

وتستمر أسعار الطاقة على وجه الخصوص في الارتفاع بشكل حاد، حيث ارتفعت تكلفة الطاقة المستوردة بنسبة 5ر160% في آذار/مارس الماضي على أساس سنوي. وعزا مكتب الإحصاء السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة الحادة في أسعار الغاز الطبيعي، والتي تضاعفت أربع مرات على أساس سنوي.

وأشار المكتب إلى أن الزيادة في أسعار الغاز التي تبلغ 3ر304% هي زيادة قياسية. كما ارتفعت أيضا تكلفة النفط الخام ومنتجات بترولية مثل البنزين بقوة، وزادت أسعار الكهرباء المستوردة بنسبة 8ر440% على أساس سنوي، بينما ارتفعت تكلفة استيراد الفحم الحجري بنسبة 307%.

وتمثل أسعار الواردات أحد مستويات الأسعار المتعددة التي تؤثر على أسعار المستهلك. ويبني البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية على الأخيرة. ونظرا للتضخم المرتفع للغاية حاليا، فقد خفض البنك المركزي الأوروبيبالفعل مشترياته من الأوراق المالية. ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي حاليا يهدف إلى تطبيق زيادة أولى في سعر الفائدة في الصيف.