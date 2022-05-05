أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف البرامج المرسومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، خاصة البرامج العاجلة على المديين القريب والمتوسط من أجل استعادة النشاط السياحي سريعا بعد توقف دام قرابة عامين جراء تفشي وباء كورونا.

واستعرض وزير السياحة التونسي، خلال الاجتماع الذي ترأسه ، أهم البرامج والمشروعات المزمع إنجازها لتطوير قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والتكوين وأهم الفاعليات والاستحقاقات القادمة التي ستنظمها الوزارة أو المؤسسات التابعة لها.

كما تابع الوزير التونسي مدى تقدم تنفيذ مختلف برامج العمل والتعرف على أهم الأعمال والنظر في الأولويات الإستراتيجية للمرحلة القادمة.

شارك في الاجتماع، الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة التكوين في مهن السياحة والوكالة العقارية السياحية.