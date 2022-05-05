صوت البرلمان الأوروبي لصالح تأجيل الموافقة على ميزانية عام 2020 الخاصة بوكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)التي تواجه فضائح، في خضم شكوك بشأن إدارتها للأموال المخصصة لها.

وفي قرار وافقت عليه أغلبية كبيرة ، أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن فرونتكس لم تف بعد بالشروط الواردة في تقرير سابق بشأن إبراء الذمة فيما يتعلق بالميزانية.

وإضافة إلى ذلك، أشار النواب إلى التحقيقات التي تجريها وكالة مكافحة الاحتيال (أو إل آيه إف) بشأن فرونتكس، والتي تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق أساسية.

وجاء في القرار أن الأعضاء لم يتمكنوا من الإطلاع على تقرير "أو إل آيه إف"، وبالتالي ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قرار يستند لمعلومات. ورفض البرلمان الأوروبي، بشكل مؤقت أيضا، العام الماضي، إبراء ذمة فرونتكس. ويستعرض البرلمان الأوروبي أوجه الانفاق من ميزانية الاتحاد الأوروبي من جانب عدة مؤسسات، كل عام. وإذا لم يتم مبدئيا إبراء ذمة أي مؤسسة، يتعين عليها اتباع توصيات معينة يقدمها البرلمان. وإذا لم يحدث هذا، يمكن رفض إبراء ذمتها تماما، الأمر الذي أدي في الماضي إلى تغييرات في هيكل إدارتها، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، يمنح البرلمان عادة إبراء الذمة الضرورية لتصفية الحسابات.

وتعرضت فرونتكس مؤخرا، على نحو متكرر، لانتقادات على خلفية معاملة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، واستقال مديرها العام فابريس ليجيري من منصبه الأسبوع الماضي.