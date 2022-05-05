تمضي شركة إيرباص قدما في خطط طموحة لتعزيز إنتاج طراز إيه 320 من طائراتها الأكثر مبيعا، لتصل إلى 75 طائرة شهريا بحلول .2025

وقالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية في بيان إن هذا العدد يمثل قفزة في معدل التصنيع الذي وصل إلى نحو 50 طائرة من الطائرات ذات البدن الضيق شهريا حاليا، ومعدل 65 طائرة المستهدف بحلول وسط 2023، ويأتي في ظل تعافي معدل الطلب من أزمة فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وجددت إيرباص هدفها بتسليم 720 طائرة العام الجاري، رغم أن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين تجعل صنع الطائرات وتشغيلها تحديا كبيرا .

وسجلت الشركة أرباحا فاقت المعدل الذي توقعه محللون ودعمت الأهداف المالية السابقة لعام .2022