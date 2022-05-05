وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية وزارتكم والجهات التابعة لكم منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات.



2 ـ عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟



3 ـ هل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟

مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين ـ إن وجدت.



4 ـ هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟