أفادت وسائل إعلام أميركية أنّ دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس السابق دونالد ترامب، أدلى بإفادته أمام اللجنة النيابية التي تحقّق في الهجوم الذي شنّه أنصار والده على مقر الكونغرس في الكابيتول في 6 يناير 2021.



ومنذ فترة طويلة تسعى اللجنة المؤلفة بغالبيتها من نواب ديموقراطيين إلى الحصول من دونالد ترامب جونيور على أي معلومة يمكنها أن تفيد التحقيق الذي تجريه بشأن ما إذا كانت لوالده علاقة بالهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في البلاد.



وتحقّق اللجنة في صحّة معلومات مفادها أنّ الملياردير الجمهوري حرّض أنصاره على اقتحام الكونغرس في هجوم توّج أشهراً من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بأنّ عمليات تزوير واسعة النطاق أدت إلى خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الديموقراطي جو بايدن في نهاية 2020.



ولدى اللجنة على وجه الخصوص رسائل تبادلها دونالد ترامب جونيور مع مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض حين وقوع الهجوم.



وفي واحدة من هذه الرسائل النصّية القصيرة قال نجل ترامب لميدوز إنّه يجب على والده "أن يدين هذا القرف في أسرع وقت ممكن".



وسبق للجنة التحقيق النيابية أن استمعت إلى إفادتي إيفانكا ترامب، شقيقة دونالد ترامب جونيور، وزوجها جاريد كوشنر، وكلاهما كان من أقرب مستشاري الرئيس السابق.



وتبذل اللجنة قصارى جهدها لإنجاز تحقيقها قبل الانتخابات التشريعية النصفية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لأنّه إذا خسر الديمقراطيون في تلك الانتخابات السيطرة على مجلس النواب فإنّ مصيرها سيصبح في مهبّ الريح إذ إنّ الجمهوريين لن يتوانوا عن حلّها.



وتعتزم اللجنة واسمها لجنة "6 يناير" عقد جلسات استماع عامة في يونيو.



إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي جديد أن 52% من الأمريكيين يرون أنه ينبغي اتهام الرئيس السابق، بارتكاب جريمة في واقعة اقتحام الكابيتول لحثه أنصاره على الخروج في مسيرة إلى المبنى في 6 يناير.



وبحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكيتين، ونُشِرت نتائجه قبل يومين، يرى 42 بالمائة من الأمريكيين أنه لا ينبغي توجيه اتهامات إلى ترامب، ولم يدل 6 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع برأيهم.



كما أظهر المشاركون في الاستطلاع انقسامًا بشأن لجنة التحقيق في مجلس النواب، إذ أعرب 40 بالمائة عن اعتقادهم بأن اللجنة تجري تحقيقًا نزيهًا ومحايدًا، بينما قال 40 بالمائة آخرون إن اللجنة لا تجري تحقيقًا نزيهًا ومحايدًا، وقال 20 بالمائة إن ليس لديهم رأي، بحسب النتائج التي نشرتها الصحيفة.