وصف جو بايدن بعبارات شديدة اليمين الأميركي الذي يتبنى أفكار الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنه "المنظمة السياسية الأكثر تطرفاً" في التاريخ الحديث، كما أطلق صفة "التطرف" على برنامجه الاقتصادي.



في إشارة إلى سلفه الجمهوري الذي تبنى شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، قال الرئيس الديموقراطي إن "حركة MAGA هذه هي بالفعل أكثر المنظمات السياسية تطرفاً في التاريخ الأميركي، في التاريخ الأميركي الحديث".



وكان يرد بعد كلمة كرسها للاقتصاد على أسئلة حول التهديدات التي تؤثر على الحق في الإجهاض بعد الكشف عن وثيقة داخلية للمحكمة العليا الأميركية تشير إلى أنها تستعد لإلغاء هذا الحق الذي أقر في عام 1973.



وهذا من شأنه أن يحرم ملايين النساء اللائي يعشن في الولايات الجنوبية أو الوسطى من خيار الإجهاض حيث اعتمد الجمهوريون تشريعات متشددة بات الآن رهنا بقرار أعلى محكمة أميركية التي اصبح غالبية قضاتها محافظين بفضل تعيينات قام بها ترامب.



وقال بايدن إنه بعد الحق في الإجهاض، يمكن للمحافظين أن يتراجعوا عن إنجازات أخرى مثل "الحق في الحياة الخاصة" الذي هو أساس الاجتهاد وراء الحق في الإجهاض والذي تعارضه المحكمة العليا الآن.



ووصف جو بايدن الذي يخوض حملة من أجل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر، البرنامج الاقتصادي للجمهوريين بأنه "متطرف"، وقال إنهم يريدون "زيادة الضرائب" على الطبقة الوسطى.



تأتي هذه الانتقادات بعدما تأكد ترشيح جي دي فانس، المدعوم من ترامب، عن الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ المهمة في أوهايو.



عُدت الانتخابات التمهيدية لليمين في ولاية الغرب الأوسط الأميركي على أنها اختبار لتأثير دونالد ترامب على الحزب الجمهوري.

من جهة أخرى، اكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس بايدن لم يكن مخالطا لوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19.



جاء ذلك بعدما اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن الفحص أثبت إصابة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بكوفيد-19، مضيفة أنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.



وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن، الذي حصل على تطعيم كامل وكذلك جرعة معززة، لم ير الرئيس جو بايدن شخصيا منذ عدة أيام، وبالتالي لا يعتبر بايدن مخالطا.



وقال البيان "سيعزل الوزير نفسه في المنزل ويمارس عمله عبر الإنترنت. إنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهامه كاملة وسفره في أقرب وقت ممكن".



وأضاف أن فحوص بلينكن كانت سلبية يوم الثلاثاء وفي وقت مبكر من الأربعاء قبل أن تصبح إيجابية.



وحضر بلينكن حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض الذي حضره بايدن ايضا في مطلع الأسبوع وهو تجمع ضخم يحضره الآلاف بينهم شخصيات بارزة في السياسة والإعلام.



وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية إن الوزارة تعمل على إخطار أولئك الذين خالطوا بلينكن خلال الأيام القليلة الماضية.



والتقى بلينكن مع نظيرته السويدية آن ليند في وقت سابق الارعاء ومع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد الثلاثاء. وقال إبرارد في تغريدة على تويتر إنه أجرى فحص كوفيد بعد اجتماعه مع بلينكن.