

كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها البلاد خلال الشهر الجاري من 13 إلى 31 مايو برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - عن تميمة الدورة في مجمع 360، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة مسعود حيات.



وقالت فاطمة حيات: «تميمة الحصني سالمي اسمها وشكلها مستوحى من البيئة الكويتية، والحصني معروف عنه مقاومته لقسوة الصحراء ومثابرته بالمعيشة في البيئة الصحراوية».



يذكر أن حفل الافتتاح سيكون في مجمع 360 «ذا أرينا» يوم 22 من مايو الجاري بحضور رؤساء اللجان الاولمبية الخليجية والاتحادات الآسيوية وشخصيات رياضية.



وتضم الدورة 16 لعبة رياضية موزعه على 12 منشأة رياضية متنوعة، بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة، ويحق للدولة المستضيفة إضافة 5 إلى 6 ألعاب رياضية، وتمت الموافقة على إضافة ألعاب البادل والدراجات الهوائية والألعاب الإلكترونية.