

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا نصف نهائي دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية للتنس، بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب الأربعاء 6-3 و6-2.



ونجحت جابر (27 عاما)، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، في إقصاء هاليب حاملة اللقب مرتين في 2016 و2017 والمصنفة أولى عالميا سابقا.



وهذه أول مرة هذه السنة تبلغ جابر نصف نهائي إحدى بطولات الالف والثانية في مسيرتها بعد إنديان ويلز الخريف الماضي.



وتلتقي جابر، أعلى مصنفة متبقية في الدورة، في نصف النهائي الفائزة بين الأميركية أماندا أنيسيموفا والروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا.



قالت جابر بعد فوزها:«اللعب ضد سيمونا ليس سهلا أبدا، هي بطلة كبيرة، كانت المصنفة أولى عالميا، متوجة في بطولات كبرى».



وهو الفوز الـ 31 لجابر في مدريد، لتقف على بعد فوز واحد من معادلة رقم التشيكية بترا كفيتوفا.



ومازالت التونسية تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في دورة برمنغهام الإنجليزية على العشب العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.



وكان اللقاء الرابع بين جابر وهاليب (21 عالميا) لكن الأول على الملاعب الترابية، فعادلت التونسية 2-2.



ولدى الرجال، في احدى بطولات «الماسترز» ألف نقطة، تأهل الالماني ألكسندر زفيريف الثاني وحامل لقب 2018 و2021 إلى دور الـ 16 بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش 4-6 و6-4 و6-4.



وحسم الالماني البالغ 25 عاما المباراة في ساعتين و17 دقيقة، ليضرب موعدا في الدور المقبل مع الأميركي سيباستيان كوردا الثلاثين أو الإيطالي لورنتسو موزيتي الثالث والستين.