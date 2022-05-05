

ستكون المهمة بعنوان واحد لكل من وست هام يونايتد الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، وتتمثل بقلب الطاولة على أينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ الألمانيين تواليا في إياب نصف النهائي، بعدما تفوقا ذهابا.



ويسعى لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت إلى محو الخيبة الألمانية في دوري أبطال أوروبا، مع إقصاء بايرن ميونيخ أمام ڤياريال الإسباني في ربع نهائي المسابقة.



ويمتلك أينتراخت فرانكفورت زمام المبادرة قبل استضافة وست هام، إذ سبق أن فاز عليه ذهابا 2-1 في ذهاب نصف النهائي في لندن الأسبوع الماضي بهدفي أنسغار كناوف والياباني دايتشي كامادا، وبالتالي، باتت آمال فرانكفورت أكبر بحجز البطاقة.



ويقف في طريقه فريق وست هام المعروف بـ «المطارق»، وهدفه أيضا بلوغ أول نهائي أوروبي له منذ 46 عاما حين خسر أمام أندرلخت البلجيكي في كأس الكؤوس عام 1976.



وإذا ما نجح وست هام في التأهل، فسيكون سابع فريق إنجليزي يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي أو يوروبا ليغ منذ العام 2000، ولاتزال الفرصة قائمة لأن يكون الأمر إنجازا بريطانيا بصورة أوسع.



ذلك لأن رينجرز، يستقبل لايبزيغ في ملعب «أيبروكس»، متطلعا إلى تعويض خسارته 1-0 في ألمانيا بهدف متأخر من الإسباني أنخيلينيو.



وفي حال تأهل لايبزيغ وفرانكفورت إلى النهائي المرتقب في إشبيلية في 18 مايو الحالي، فسيكون ذلك أول نهائي أوروبي ألماني خالص، منذ فوز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند في ويمبلي بدوري أبطال أوروبا عام 2013.



إلى ذلك، يستقبل روما الإيطالي ليستر سيتي الإنجليزي الساعي إلى منع رجال البرتغالي جوزيه مورينيو من الوصول إلى النهائي الأول من مسابقة المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليغ).



ويستقبل روما فريق ليستر على الملعب الأولمبي بعد التعادل 1-1 في إنجلترا الأسبوع الماضي، عندما افتتح لورنتسو بيليغريني التسجيل للضيوف قبل أن يتعادل أصحاب الأرض بهدف النيجيري إديمولا لوكمان.



وقد يحتاج روما، آخر الفرق الإيطالية في المسابقات الأوروبية الثلاث، إلى الفوز بـ «كونفرنس ليغ» ليضمن مشاركته في «يوروبا ليغ» الموسم المقبل، نظرا إلى مستواه المتذبذب خلال الأسابيع الأخيرة «سيري أ» رغم بقائه في المركز الخامس.



لكن على الجهة الأخرى، فإن اللقب يمثل كل شيء بالنسبة إلى ليستر الذي يقبع في منتصف الجدول بالدوري الإنجليزي ويحلم ببلوغ نهائي أوروبي للمرة الأولى، وحصد الكأس في العاصمة الألبانية تيرانا في 25 مايو.



وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، يتوجه فينورد الهولندي إلى فرنسا لمواجهة مرسيليا الخاسر ذهابا 2-3.