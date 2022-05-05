

كشف النجم المصري محمد صلاح بعد تأهل فريقه ليڤربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء على حساب ڤياريال الإسباني، انه يرغب بمواجهة مواطن الأخير ريال مدريد في النهائي لتعويض خسارة نسخة 2018 أمام الفريق الملكي عندما تعرض لإصابة قوية في كتفه.



وكان صلاح (29 عاما) قد تعرض لإصابة في نهائي 2018 عندما أسقطه مدافع ريال سيرخيو راموس أرضا، ما حرمه إكمال المباراة التي خسرها ليڤربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.



وبعد تكرار ليڤربول فوزه على ڤياريال (2-0 و3-2) كشف صلاح عن هوية الفريق الذي يفضل مواجهته في النهائي بين ريال مدريد ومان سيتي، وقال: «أود مواجهة مدريد، «السيتي» فريق صعب وواجهناهم بضع مرات هذا الموسم، لكني افضل مدريد»، وأضاف معللا: لأننا خسرنا النهائي، أود مواجهتهم مجددا وآمل في التغلب عليهم.



وعن الأهداف التي رسمها قبل بداية هذا الموسم، قال صلاح صاحب 30 هدفا و15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات ساهمت في حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من قبل رابطة الصحافيين الرياضيين في انجلترا مرة ثانية «دائما ما ارسم أهدافا لي قبل بداية الموسم ولدي توقعات كبيرة لنفسي، على الصعيدين الفردي والجماعي والأخير هو الأهم. قبل بداية الموسم حددت لنفسي تسجيل 40 هدفا و10 أو 15 تمريرة حاسمة».