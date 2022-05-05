يناقش ثلاثة محاور رئيسية تتضمن أفضل استخدامات GIS و عقود النظافة والعمل التطوعي



تنطلق فعاليات ((مؤتمر العمل البلدي الخليجي المشترك الحادي عشر )) تحت عنوان (( بلدية ذكية )) يوم الثلاثاء المقبل برعاية وحضور مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي و هو الاجتماع الحضوري الاول للمؤتمر منذ اكثر من عامين بسبب جائحة كوفيد- ١٩ ، والذي تحتضنه بلدية الكويت بمشاركة جميع وفود من بلديات الدول الخليجية ووفد من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوعية وسيعقد بفندق شيراتون خلال الفترة من 10 _12 مايو الجاري .



وأوضحت اللجنة الإعلامية أن افتتاح الاجتماع الرئيسي سبكون في العاشر من مايو للمؤتمر البلدي الخليجي والذي سيتناول ثلاثة محاور رئيسية حول افضل استخدامات عالمية لنظام المعلومات الجغرافية( GIS ) ، اضافة الى افضل ممارسات لعقود النظافة وطرق الرقابة عليها الى جانب العمل التطوعي في المجال البلدي واسهاماته في ذلك .



واشارت اللجنة الى ان اليوم الاول لمؤتمر العمل البلدي الخليجي سيتم فيه تكريم نخبة من الفائزين المتخصصين من البلديات الخليجية بجائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي في دورتها الرابعة 2021 / 2022 وبينت اللجنة أن المؤتمر سيشهد في يومه الثاني حلقات حوارية يديرها مدير ادارة التطوير والتدريب ونائب اللجنة العلمية المؤتمر فالح العتيبي يناقش خلالها عدد من اوراق العمل المقدمة من قبل جهات حكومية متخصصة ومؤسسات تطوعية في مجالات ادارة النفايات واعادة التدوير وعقود النظافة والرقابة عليها وكذلك في مجال العمل البلدي التطوعي .