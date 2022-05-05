أسامة دياب



بمناسبة يوم أوروبا لسنة 2022، تقوم بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت بالتعاون مع سفارات 17 دولة من الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي والتي لديها تمثيل ديبلوماسي في الكويت ولأول مرة في الكويت بإقامة مناسبة متميزة وغير مسبوقة للاحتفاء بالثقافة الأوروبية والصداقة مع الكويت.



وستقام تلك الفعالية العامة يوم الاثنين 9 مايو من الساعة 8 مساء حتى 10،30 مساء في حديقة الشهيد- المرحلة الثانية وذلك في القاعة متعددة الأغراض مقابل مطعم أيامي وسوف تكون تلك الفعالية مفتوحة للعامة وبالمجان.



ويعتبر يوم اوروبا الذي يتم الاحتفال به في 9 مايو من كل عام العيد الوطني للاتحاد الأوروبي وهو يوم يحتفي بالتضامن والوحدة في أوروبا وهو يحتفي كذلك بذكرى إعلان شومان التاريخي والذي وضع فكرة شكل جديد من التعاون السياسي في أوروبا والذي يجعل الحرب بين الدول الأوروبية أمراً لا يمكن تصوره. إن هذا الاعلان غير المسبوق يعتبر نواة ما يعرف حالياً بالاتحاد الأوروبي.



وستشهد الفعالية عروضا موسيقية لفنانين أوروبيين وكويتيين متميزين وذلك من أجل الاحتفاء بيوم أوروبا بالاضافة الى أجنحة للعرض تمثل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وذلك حتى يتسنى للناس استكشاف المزيد عن الثقافة والتقاليد والحرف والطعام والسياحة واللغات في أوروبا. كما سيتم تمثيل بلدان الاتحاد الأوروبي من قبل سفارات بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والمانيا واليونان واسبانيا وفرنسا وكرواتيا وايطاليا وقبرص وهنغاريا ومالطا وهولندا والنمسا وپولندا ورومانيا وسلوفاكيا.