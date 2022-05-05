أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الاوامر الملكية تضمنت إنشاء هيئتين لتطوير كل من الطائف والأحساء.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) في بيان أن خادم الحرمين اصدر امرا ملكيا بنشاء هيئة لتطوير الطائف، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.



وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

كما صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظا للطائف بالمرتبة الممتازة.



وصدر امر ملكي بإنشاء هيئة لتطوير الأحساء ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.



وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.



وبموجب أمر ملكي أعفي صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء من منصبه وعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظا للأحساء بالمرتبة الممتازة.



كذلك صدر امران ملكيان بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظا لجدة بالمرتبة الممتازة.