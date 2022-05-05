عواصم ـ وكالات: استبعدت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد حدوث أي تقدم ملموس في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي تقوض اقتصادها منذ عام 2018، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتفاق النووي مع إيران «قد لا يرى النور إطلاقا».



وقالت المسؤولة الأميركية، حسبما أفادت قناة «الحرة» الإخبارية، باننا أحرزنا تقدما نوعيا في جهود إحياء الاتفاق النووي، كما تمكنا من حل العديد من القضايا الضرورية لعودة واشنطن الالتزام بالاتفاق النووي شريطة التزام طهران بهذا الاتفاق، مؤكدة عدم التوصل حتى هذه اللحظة إلى اتفاق شامل يؤدي إلى إحياء هذا الاتفاق.



وشددت السفيرة غرينفيلد على وجود تنسيق بين واشنطن والشركاء الدوليين من أجل ممارسة المزيد من الضغط على طهران حال إخفاق المحاولات الديبلوماسية لإحياء الملف النووي الإيراني.



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تداول فيه الإعلام الغربي عن تصريحات لمسؤولين غربيين لم يسميهم تؤكد أن الاتفاق النووي «اصبح شبه ميت».



وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد حمل طهران مسؤولية التقدم بطلبات «لا صلة لها» بالملف النووي في مفاوضات ڤيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.