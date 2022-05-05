عواصم ـ وكالات: اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى بالتزامن مع احتفال إسرائيل بما تسميه «يوم الاستقلال» الـ 74، وقد رابط فلسطينيون في الحرم القدسي لمواجهة الاقتحامات ودعت الفصائل للدفاع عن القدس والأقصى.



وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواجهات داخل باحات الأقصى وداخل المصلى القبلي أدت إلى إصابة 12 شخصا على الاقل.



في غضون ذلك، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حديث لـ «الجزيرة» إن المرابطين في الأقصى أفشلوا مخطط المستوطنين لإدخال الأعلام الإسرائيلية إلى الحرم.



من جهته، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصدي المرابطين والمرابطات للاقتحامات في الأقصى «بطولة تفشل مخططات الاحتلال».



وأضاف أن «الارتباك الذي تعيشه المؤسسات الصهيونية دليل فشلها في معركة الإرادة مع شعبنا ومقاومته».



في السياق نفسه، قال ناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) «نشد على أيادي المرابطين في باحات المسجد الأقصى وتصديهم لقطعان المستوطنين»، وأضاف أن «شعبنا سيدافع عن المسجد الأقصى بكل قوة وعلى الاحتلال تحمل المسؤولية والنتائج».

أما حركة الجهاد الإسلامي فأكدت أن الحشود المرابطة في المسجد الأقصى مدعومة من المقاومة و«محمية بسلاحها وسيفها المشرع»، وقالت إن المرابطين والمرابطات في الأقصى يمثلون الجدار الأول في مواجهة مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال ورفع جاهزية المقاومة ردا على الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.



وفي ردود الفعل أيضا، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحمل المسؤولية المباشرة عن عودة التصعيد في المسجد الأقصى، ورأت أن سياسات الحكومة الإسرائيلية «إعلان رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة».



في المقابل، تجددت اقتحامات المستوطنين ضمن الحيز الزمني الذي تسمح به سلطات الاحتلال وقت الظهيرة.



وفي ساعات الصباح، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي على مجموعة من المرابطين لإخراجهم من المصلى القبلي.

واندلعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على أثر تجدد اقتحامات اليهود لباحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد توقف استمر عشرة أيام تقريبا.



وبحسب وكالة «فرانس برس»، تواجدت الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف في الموقع الذي شهد حالة من التوتر بين فلسطينيين وقوات الشرطة التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.



ودانت وزارة الخارجية الأردنية «السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية».

وطالبت الوزارة في بيان من إسرائيل «بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.. واحترام حرمته ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس».