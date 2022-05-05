قرر تحالف أوبك+ تقرر زيادة الإنتاج 432 ألف برميل في يونيو وفق المتفق عليه سابقاً

ونقلت وكالة رويترو عن مصدر أن أوبك+ وافقت على الالتزام بخطة زيادة الإنتاج التدريجي للنفط في يونيو.

وكانت الترجيحات تدور حول تمسك تحالف أوبك+ بخطة زيادة إنتاج النفط زيادات متواضعة خاصة وأن التحالف ليس مسؤولا عن التطورات السياسية واضطرابات الإمدادات، مع التشديد على مخاوفه بشأن توقعات الطلب بسبب عمليات الإغلاق الجديدة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في الصين.

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وكان خمسة مندوبين من أوبك+ توقعوا الموافقة على زيادة شهرية أخرى قدرها 432 ألف برميل يوميا في الإنتاج المستهدف لشهر يونيو/حزيران، وهو ما يتماشى مع خطة للتخلص من قيود الإنتاج التي فرضت خلال أسوأ فترات جائحة كوفيد-19 في عام 2020.