نشاط البورصة يتزامن مع رفع "المركزي" سعر الفائدة إلى 2%.. و90 سهماً حققت مكاسب سعرية.. و10 قطاعات في المنطقة الخضراء

شريف حمدي

حققت مؤشرات بورصة الكويت مستويات قياسية في اول جلسة تداول عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث قاد قطاع البنوك البورصة للارتفاع بشكل لافت تزامنا مع اعلان بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية من 1.75% الى 2% اعتبارا من اليوم الخميس، وجاء هذا الارتفاع بالفائدة عقب قرار مجلس الفيدرالي الاميركي زيادة أسعار الفائدة.

واستهلت الجلسة تعاملاتها على استهداف الكثير من الاسهم القيادية خاصة البنكية في مقدمتها الوطني الذى أنهى الجلسة على ارتفاع بنسبة 2.2% وسهم بيتك ب 1%، فضلا عن استحواذها على 31.5% من اجمالي السيولة.

الى ذلك، كان لارتفاع أسعار النفط الكويتي واقتراب سعر البرميل من 114 دولارا للبرميل دور لافت في استمرار قفزات مؤشرات ومتغيرات سوق الاسهم الكويتي، اضافة الى ثقة المتعاملين بالسوق في ظل توالي افصاحات النتائج المالية للربع الاول من العام الجاري والتي ظهرت ملامحها الإيجابية خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وأنهت البورصة تعاملات امس على ارتفاعات كبيرة لمؤشراتها بلغت بها مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخها منذ اطلاقها في 2018 كبدائل تعبر بواقعية عن اداء السوق مقارنة بالمؤشرات السابقة، حيث ارتفع مؤشر السوق الاول 114.4 نقطة بنسبة 1.2% ليصل لمستوى 9422 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 74.2 نقطة بنسبة 1.1% ليصل الى 6464 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام لمستوى تاريخي ببلوغه 8460 نقطة بنسبة ارتفاع 1.2% بإضافة 101.5 نقطة.

وفِي ظل مكاسب سعرية كبيرة لأغلب الاسهم، اضافت القيمة السوقية لبورصة الكويت 598 مليون دينار مكاسب جديدة لتصل الى مستوى 49.754 مليار دينار، ارتفاعا من 49.156 مليارا قبل عطلة العيد، وبذلك تقترب القيمة السوقية لسوق الاسهم الكويتي من بلوغ 50 مليار دينار.

وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 15% بمحصلة بلغت 74.3 مليون دينار تراجعا من 87.6 مليون دينار، وتركزت بشكل لافت حول الاسهم القيادية خاصة البنكية كما سبق ذكره.

وتراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 26.7% بتداول 238.9 مليون سهم انخفاضا من 325.9 مليون سهم في آخر جلسة تداول قبل العيد.

وارتفعت في جلسة امس مؤشرات 10 قطاعات، مقابل تراجع قطاع وحيد هو التأمين واستقرار قطاعين.

وارتفعت اسهم 90 شركة مقابل انخفاض قيمة اسهم 26 شركة، واستقرار اسهم 15 شركة، فيما لم يجر التداول على اسهم 28 شركة.