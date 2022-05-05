قال وزير الاقتصاد والتجارة الياباني كويتشي هاغيودا، اليوم الخميس، إن طوكيو ستواجه "صعوبة" للتحرك على الفور لخفض واردات النفط الروسية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات هاغيودا تلك خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر النفط الروسي.

وطلب هاجيودا، من الولايات المتحدة الأميركية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على روسيا.



وفى وقت سابق أكدت السفارة الروسية في "واشنطن" أن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد روسيا لن يصل إلى أهدافه، وأن تعزيز قيمة الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد الروسي ككل.



وذكرت السفارة في بيان نشرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس، "نحث الزملاء الأميركيين على التخلي عن مثل هذا المسار الذي يأتي بنتائج عكسية، ولن تحقق تدابير الضغط أهدافهم، كما أن استمرار موسكو في تعزيز عملتها الوطنية ساهم في استقرار القطاع المالي الروسي واقتصاد الاتحاد الروسي ككل، وهذا الأمر يأتي بشهادة خبراء من الدول الغربية نفسها".

وأضافت "إن الولايات المتحدة تدرك أن العقوبات ضد روسيا في قطاع الطاقة تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات وزيادة تكلفة الوقود في العالم".