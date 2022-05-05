العقوبات الأكثر صرامة قيد الدراسة لن تمنع الأميركيين من التعامل مع Hikvision فحسب، بل ستجعل عملاءها العالميين أهدافًا محتملة للعقوبات الأميركية



تعرضت الشركة الصينية Hangzhou Hikvision Digital Technology لضربة من الولايات المتحدة، أدت إلى هبوط أسهمها بنسبة 10٪ في وقت تدرس واشنطن فرض عقوبات جديدة على شركة تكنولوجيا المراقبة العملاقة، والتي من المحتمل أن تكون أقسى العقوبات المفروضة حتى الآن ضد شركة صينية كبرى.

تدرس إدارة بايدن ما إذا كانت ستضيف صانع الكاميرات وأنظمة المراقبة إلى قائمة الحظر SDN، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ستكون العقوبات مرتبطة باتهامات طالت بكين جراء انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى الغرب. وقال أحد المصادر، رافضاً الكشف عن هويته، إن القرار النهائي غير مرجح هذا الشهر.

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انخفض سهم Hikvision إلى مستوى منخفض بلغ 38.24 يوان للسهم في شنتشن، متراجعًا عن الحد اليومي.