قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، إن الأسواق تتوقع تشديد البنوك المركزية سياستها النقدية، لافتاً إلى تشديد بنكي أستراليا وإنجلترا لسياستهما النقدية.

وأضاف الرواشدة في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن المخاطر لا تزال موجودة في الأسواق، في ظل التوقعات السابقة برفع الفائدة بواقع 50 إلى 75 نقطة أساس للتحكم في التضخم، وتلك المخاطر أكبر من استبعاد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

ردا على سؤال في مؤتمر صحافي عقب أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قرر زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأشار إلى زيادات أخرى مرتقبة، قال محافظ الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن "زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ليست شيئا تدرسه اللجنة بشكل نشط".

قصص اقتصاديةثرواتأغنى رجل في آسيا يوسع مجموعته لمنافسة إمبراطورية أمباني!



وقال ياسر الرواشدة، إن المخاطر مستمرة في الأسواق حيث لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة، وأسعار الطاقة مرتفعة، وإغلاق في الصين مع مخاطر مرتفعة بشأن التضخم، ولذلك سيعود الحديث عن الرفع بواقع 75 نقطة أساس في الأسابيع القادمة، ولا تزال احتمالية واردة.