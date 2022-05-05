عبدالعزيز الفضلي



تلقى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب كتاباً من مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.سليمان العسكري يطلب من خلاله التنسيق لتنفيذ دراسة حول "التعليم المدمج".



وقال د.العسكري في كتابه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه "نبعث إليكم بأطيب تحيات المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، ويطيب لنا إفادتكم بأن المركز يقوم بتنفيذ دراسة حول التعليم المدمج، ضمن برامج الدورة المالية 2021/2022، ويتطلب إنجاز هذه الدراسة تطبيق أداتين لاستطلاع رأي عينة من مديري ومعلمي المدارس الثانوية الحكومية.



لذا نرجو تيسير تطبيق الأداتين، بحيث تشمل عينة التطبيق الفئات والأعداد المبينة في الاستمارة المرفقة، وتيسيرا لعملية التطبيق، يمكن استخدام الرابط الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريع "QR Code" المبين في الاستمارة المرفقة وعلى غلاف كل أداة للوصول إليها وتعبئتها إلكترونيا.